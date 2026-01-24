صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و654 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى "71 ألفا و654 شهيدا و171 ألفا و391 مصابا"، جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان إحصائي اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية "4 شهداء جدد، إضافة إلى 12 مصابا"، دون توضيح ملابسات ذلك.

وتواصل دولة الاحتلال، ارتكاب مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بالقصف وإطلاق النيران صوب الفلسطينيين ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ 11 أكتوبر الماضي، عن "481 شهيدا و1313 مصابا" وصلوا إلى المستشفيات، وفق البيان.

وتأتي الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية مؤخرا بدء المرحلة الثانية من الاتفاق لوقف الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت دمارًا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.