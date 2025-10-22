 صلاح على رأس القائمة.. كاف يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025 - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 2:22 م
صلاح على رأس القائمة.. كاف يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 2:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 2:17 م

 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2025، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدّمه اللاعبون خلال العام الجاري، ونجاحهم في إثبات قدراتهم الفنية والمهارية على المستويين المحلي والدولي.

وضمّت القائمة عددًا من أبرز نجوم القارة السمراء الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال الموسم الماضي، وجاءت الترشيحات على النحو التالي:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي – منتخب مصر)

فيستون ماييلي (بيراميدز – الكونغو الديمقراطية)

فيكتور أوسيمين (جالطة سراي التركي – نيجيريا)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي – المغرب)

سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند الألماني – غينيا)

فرانك أنجيسا (نابولي الإيطالي – السنغال)

دينيس بونجا (لوس أنجلوس الأمريكي – الجابون)

أسامة لعمودي (نهضة بركان المغربي)

بابي سار (توتنهام هوتسبير الإنجليزي – السنغال)

إيلمان نداي (إيفرتون الإنجليزي – السنغال)


