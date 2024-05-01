جونسون آند جونسون تقترح عرض 11 مليار دولار على المتضررين من بودرة الأطفال

تعتزم شركة جونسون آند جونسون، الطلب من آلاف الأشخاص الذين يقاضونها، بسبب بودرة الأطفال الملوثة، التصويت على تسوية تحسم كل إجراءات التقاضي مقابل 11 مليار دولار، بما يزيد بواقع 1ر2 مليار دولار عما عرضته الشركة العام الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وحثت جونسون آند جونسون في بيان صحفي، اليوم، من الذين يرجعون سبب الإصابة بسرطان المبيض إلى بودرة التلك التي أنتجتها الشركة، على دعم إعلان إفلاس ثالث يهدف إلى جمع كل المطالبات القانونية الحالية والمستقبلية.

وفشلت محاولتان سابقتان لاستخدام البند 11 المتعلق بالإفلاس في اتفاق مماثل حيث سعى المدعون للحصول على مبلغ أكبر.

كانت بلومبرج ذكرت في شهر مارس الماضي نقلا عن مصادر مطلعة أن من المقرر أن تدفع شركة جونسون آند جونسون 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية لحماية المستهلك رفعتها ولاية ميسيسيبي بشأن بودرة الأطفال المصنوعة من مسحوق التلك التي تنتجها الشركة، ما يؤدي إلى وقف الدعوى القضائية التي سعت خلالها الولاية إلى الحصول على ما يصل إلى 6 مليارات دولار.

وقالت بلومبرج إن الولاية رفعت دعوى قضائية بسبب عدم قيام شركة جونسون آند جونسون بتحذير المستهلكين من مخاطر مزعومة للإصابة بالسرطان يسببها المسحوق على مدى ما يقرب من 50 عاما.



