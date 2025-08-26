مديرة استطلاعات الرأي بمجلس الوزراء: رصد تغير في المزاج العالمي تجاه القضية الفلسطينية

قالت هايدي النمر مديرة مركز استطلاعات الرأي العام بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنَّ المركز يتابع نتائج الاستطلاعات التي تجريها مراكز الرأي العالمية المهمة، خاصة في الموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، ولاحظت في الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ودعم المواقف الإسلامية والدولية للقضية الفلسطينية.

وأضافت خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ميلًا متزايدًا في الرأي العالمي للتشكيك في الممارسات الإسرائيلية، مما ينعكس على تغيير المزاج الشعبي وارتفاع نسبة الإدانة للجانب الإسرائيلي.

وأكدت أن هذه العوامل تشكل دعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي، إلى جانب المواقف العربية والمصرية، مما يعزز قوة القضية في الوقت الراهن مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل أحداث 7 أكتوبر 2023.

وعن مدى تمثيل هذه الاستطلاعات للشعوب في الدول التي تجرى فيها، أشارت النمر إلى أن مركز المعلومات يعتمد على مراكز استطلاعات رأي عالمية معروفة ذات باع طويل، مثل مركز بيو الذي يجري استطلاعات منذ أكثر من 75 عامًا، ومراكز أخرى مثل يوجافا وزوغبي، والتي تتبع منهجيات علمية وموضوعية دقيقة.

وأوضحت أن هذه المراكز تمتلك خبراء ومتخصصين، وأن عيناتها ممثلة بشكل جيد لجميع الطوائف والمجتمعات في الدول المختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تغطي معظم الولايات.

وفيما يتعلق بكيفية تأثير هذا المزاج الشعبي على قرارات الحكومات، قالت النمر إن دعم نصف المواطنين تقريبًا في دول مثل الولايات المتحدة وكندا للاعتراف بدولة فلسطين يشكل ضغطًا واضحًا على حكومات هذه الدول، لا سيما مع وجود جاليات عربية كبيرة تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل الرأي العام.

وأضافت أن هذا الضغط قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية تزيد من الاحتقان وتدفع باتجاه تغيير مواقف الحكومات السياسية تجاه القضية الفلسطينية.

وفيما يخص العوامل التي قد تغير المزاج العام تجاه القضية، أشارت النمر إلى أن التوجه الإعلامي والبرامج الإعلامية التي تناقش القضية بشكل موسع وقوي تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام، مضيفة أن الإعلام يمثل قوة ناعمة تؤثر على المواطنين بشكل كبير في المجتمعات الغربية، مما ينعكس على مواقف الحكومات.