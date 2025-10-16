الأهلي يهزم فلاورز البنيني ويتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لسيدات اليد

تأهل فريق السيدات لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد الفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 40-30، في ربع النهائي.

وفرض فريق النادي الأهلي سيطرته على اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الخميس، في المغرب، وأنهى الشوط الأول متقدمًا 17-16، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني وأنهى المباراة بنتيجة 40-30.

ودخل الأهلي مباراة اليوم بصفته متصدر المجموعة الأولى، فيما احتل فلاورز البنيني المركز الرابع في المجموعة الثانية.

وتصدر الأهلي مجموعته بعدما حقق الفوز في مباراتين على حساب كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34 - 21، وعلى اتحاد النواصر المغربي بنتيجة 47 - 17.

وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وألاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.