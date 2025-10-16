قال عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، إن الشعور بالقلق يزداد صعوبة مع كل نسخة، مشيرا إلى سعي إدارة المهرجان إلى تقديم محتوى مختلف يتناسب مع حجم الضيوف المتزايد وعدد المشاركين الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا عاما بعد عام.

ورأى خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أن «الروح» أهم ما يميز النسخة الثامنة، مشيرا إلى أن الحضور الفني من جميع أطياف الوسط الفني يعيد للأذهان زخم الدورة الأولى للمهرجان، وكأن الجميع يشارك فيه للمرة الأولى.

وأوضح أن أجندة المهرجان هذا العام حافلة بالندوات الهامة والمشاريع السينمائية، مضيفا أن لأول مرة في تاريخه يشهد المهرجان عرضا أول لفيلم من «نتفليكس».

كما أشار إلى احتفاء الجونة بتاريخ السينما المصرية من خلال معرضين استثنائيين؛ الأول بعنوان » 50 سنة يسرا»، الذي يوثق المسيرة الفنية الثرية للنجمة يسرا، والثاني يحتفي بالذكرى المئوية لميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين، ويقدم نافذة خاصة على أبرز أفلامه الخالدة.

ولفت إلى استقطاب الدورة الحالية عددا أكبر من الدول وممثلين وصناع أفلام من أنحاء مختلفة من العالم، منوها أن بعض هؤلاء الضيوف قد لا يكونون معروفين على نطاق واسع للجمهور المصري؛ لكنهم قدموا أعمالا سينمائية جيدة.

واختتم مؤكدا أن دعم الشباب حجر الزاوية الذي تأسس عليه المهرجان منذ انطلاقته الأولى، وهي رؤية يتبناها المهندس سميح ساويرس وشقيقه نجيب ساويرس دون تردد، وذلك من خلال تجميع عدد كبير من شركات الإنتاج لدعم وتمويل الشباب الذين يمتلكون مشاريع أفلام في مراحل ما قبل الإنتاج.

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وسط حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم، ويشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها السينمائية، كما سيتم تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف المهرجان بجائزة «بطلة الإنسانية» تقديرًا لإسهاماتها الفنية والإنسانية.