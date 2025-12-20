وزير الخارجية: كلمة الرئيس السيسي شكلت برنامج عمل لتفعيل الشراكة الروسية الأفريقية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الجلسة الأولى من المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية كانت بالغة الأهمية، وشهدت مداخلات من جميع وزراء الخارجية المشاركين.

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء مع درية عاطف، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الجلسة استُهلت بكلمة شديدة الأهمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تشرف بإلقائها نيابة عنه، مؤكدًا أنها وضعت الإطار العام لنقاشات المؤتمر.

وأوضح وزير الخارجية أن كلمة الرئيس عكست رؤية واضحة لتعزيز التعاون الروسي الأفريقي، وأسست لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الكلمة جاءت شاملة وتمثل برنامج عمل واضحًا للمرحلة المقبلة.

وأشار عبدالعاطي إلى أن الكلمة حددت مسارات العمل المستقبلي بين الجانبين، سواء فيما يتعلق بتفعيل الشراكة الأفريقية الروسية أو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، موضحًا أن الرئيس ركز على أهمية زيادة التجارة البينية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويحقق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بمثابة خارطة طريق تحدد إطار العمل المستقبلي بين الجانبين، مؤكّدًا على حرص مصر على الدفع بالعلاقات الروسية الأفريقية نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والمتوازن، بما يعكس رؤية واضحة لتطوير الشراكة وتعزيز مصالح جميع الأطراف المشاركة في المنتدى.