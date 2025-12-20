جيش الاحتلال يستهدف فلسطينيين شمال غزة بزعم تجاوز الخط الأصفر

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف قواته فلسطينيين شمال قطاع غزة بزعم عبورهما "الخط الأصفر" نحو المناطق التي يحتلها.

وادعى الجيش في بيان، أن قواته رصدت شخصين عبرا "الخط الأصفر"، ليتم عقب ذلك توجيه سلاح الجو لتنفيذ ضربة "لتحييد" الشخصين بدعوى "إزالة التهديد".

وزعم البيان أن العملية جرت بـ"توجيه مباشر من القوات الميدانية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية المستهدفين أو مصيرهما.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات في غزة بشأن ما ذكره بيان الجيش الإسرائيلي.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا إلى مواقع تمركز جديدة داخل قطاع غزة تسمى بـ"الخط الأصفر"، لكنه يستهدف الفلسطينيين بمحيط الخط في خروقات قتلت أكثر من 394 فلسطينيا، وفق مصادر رسمية بالقطاع.

وأسفرت حرب الإبادة الجماعية على مدى عامين، عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 171 ألفا آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.



