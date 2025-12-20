سوريا: قتيلان و3 مصابين في إطلاق نار عشوائي بريف حماة الشرقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في حادثة إطلاق نار عشوائي بريف حماة الشرقي.

وقالت الوزارة في بيان، إن بلدة الصبورة شهدت صباح اليوم حادثة إطلاق نار نفذها أشخاص مجهولو الهوية في شارع السوق بالبلدة، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت أن الجهات المختصة باشرت فورًا تأمين موقع الحادث وفتح تحقيق شامل ودقيق لكشف ملابساته، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى العدالة.

وأكدت الداخلية السورية التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع واستقراره، وملاحقة المجرمين والمتورطين بكل حزم.