إصابة ضابطين من شرطة المرور إثر انفجار في شارع ياسينيفايا جنوب موسكو

أفاد شهود عيان لروسيا اليوم، بوقوع انفجار في شارع ياسينيفايا جنوب موسكو، أسفر وفقا للجنة التحقيق الروسية عن إصابة اثنين من أفراد شرطة المرور، وسط أنباء عن تضرر سيارة في المكان.



وقال الشهود إنهم سمعوا دوي انفجار، وعلق أحدهم: "لم يكن الصوت عاليا مثلما في المرة السابقة"، وأشار آخرون إلى أنهم رأوا "شخصا مصابا في ساقيه بالقرب من سيارة متضررة".

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأن المحققين يعملون على تحديد ملابسات الحادث الذي وقع جنوب موسكو وأسفر عن إصابة ضابطين من شرطة المرور.

وقالت اللجنة في بيان: "يقوم المحققون وخبراء الطب الشرعي من لجنة التحقيق في موسكو بتحديد ملابسات الحادث الذي وقع في جنوب موسكو، والذي أسفر عن إصابة ضباط شرطة المرور"، كما تم فتح قضية جنائية فيما يتعلق بالحادث.

وتعمل خدمات الطوارئ والتحقيق في موقع الحادث، حيث لا تزال عمليات البحث والتدقيق جارية.

يأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من وقوع انفجار في نفس الشارع (ياسينيفايا) أودى بحياة اللواء في هيئة الأركان الروسية العامة فانيل سارفاروف.

وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن العبوة الناسفة التي قتلت سارفاروف كانت "مثبتة تحت هيكل سيارته".

وذكرت بيترينكو أن التحقيق يدرس عدة فرضيات، منها فرضية تورط الاستخبارات الأوكرانية في الجريمة.