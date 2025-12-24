أعلن الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف "الناتو" السفير ماثيو ويتكر، أن المشاركين في عملية التفاوض لتسوية الأزمة في أوكرانيا يعملون حاليا على إعداد أربع وثائق ختامية رئيسية.



جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، حيث قال الدبلوماسي: "هناك حاليا أربع وثائق على طاولة المفاوضات: خطة سلام من 20 نقطة، وضمانات أمنية متعددة الأطراف، وضمانات أمنية خاصة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خطة لضمان النمو الاقتصادي والازدهار بعد إحلال السلام".

وأضاف ويتكر: "تجري مناقشة جميع هذه الوثائق في الوقت الفعلي. أعتقد أننا الآن نفهم جيدا إلى حد ما، ما تريده أوكرانيا".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى، في مفاوضاتها مع موسكو، إلى فهم أقصى حدود ما يمكن أن توافق عليه روسيا لحل النزاع الأوكراني، وأضاف في تصريح لقناة فوكس نيوز: "نحاول معرفة أقصى حدود ما يمكن أن توافق عليه روسيا".

من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وواشنطن توصلتا إلى تفاهم بأن على أوكرانيا العودة إلى أسس دولة غير منحازة ومحايدة وخالية من الأسلحة النووية. وقد اعترفت روسيا باستقلال أوكرانيا عام 1991 على أساس شروط الحياد هذه.

وعقدت في برلين مفاوضات حول التسوية الأوكرانية بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر القائد الأمريكي جاريد كوشنر، وزيلينسكي. ونتيجة للمفاوضات، أصدر قادة دول الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن الضمانات لأوكرانيا وإجراءات تسوية النزاع، حيث اقترحوا على وجه الخصوص إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى البلاد والحفاظ على عدد القوات المسلحة الأوكرانية عند مستوى لا يقل عن 800 ألف فرد.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أشار سابقا إلى أن العضوية المحتملة لأوكرانيا في حلف "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا، مؤكدا أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.