الحلبوسي: رئاسة البرلمان العراقي مسؤولية وطنية جسيمة

وصف رئيس البرلمان العراقي الجديد هيبت الحلبوسي مساء الإثنين انتخابه رئيسا للبرلمان العراقي في الدورة السادسة بأنه تكليف دستوري ومسؤولية وطنية جسيمة.

وقال الحلبوسي في أول تعليق له بعد فوزه برئاسة البرلمان العراقي بتدوينة على موقع إكس "أتقدّم بالشكر والتقدير إلى رؤساء الأحزاب السياسية والى رؤساء الكتل البرلمانية، وإلى أعضاء مجلس النواب العراقي، على نيل ثقتهم بإنتخابي رئيساً لمجلس النواب للدورة السادسة".

وأضاف إن هذا الإنتخاب هو "ثقة أعدّها تكليفاً دستورياً ومسؤولية وطنية جسيمة".

وذكر أن "هذه المرحلة تضع أمامنا جميعاً، كممثلين عن الشعب، واجباً واضحاً في النهوض بدورنا التشريعي والرقابي بما يحفظ الدستور، ويعزّز الإستقرار، ويقدّم مصلحة العراق فوق أي إعتبار".

وتعهد الحلبوسي بأن يكون البرلمان " على قدر هذه الأمانة، وأن خدمة الدولة والمواطن ستبقى البوصلة التي نَحتكم إليها في كل قرار".

وصوت البرلمان العراقي الجديد يوم الإثنين على إنتخاب النائب هيبت الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي في الدورة التشريعية السادسة للسنوات الأربع المقبلة.

ونال الحلبوسي القيادي في حزب "تقدم" السني ثقة نواب البرلمان بـ 208 أصوات خلال الجولة الأولى من عملية التصويت في الجلسة الأولى التي شارك فيها 309 نواب وفق عملية الإقتراع السري المباشر التي جرت داخل قبة البرلمان بعد أن تقدم ثلاثة نواب للتنافس على منصب رئيس البرلمان وهم هيبت الحلبوسي وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار.

ورئيس البرلمان العراقي الجديد هيبت حمد عباس الحلبوسي من مواليد 1980وهو نائب سابق في البرلمان للدورتين الرابعة والخامسة ورئيسا للجنة النفط والطاقة كما إنه حاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة المستنصرية ببغداد.

كما صوت البرلمان العراقي على إنتخاب النائب عن كتلة "عصائب أهل الحق " بزعامة الشيخ قيس الخزعلي بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان بعد حصوله على 177صوتا من أصل 306 في الإقتراع السري المباشر .

ولاتزال عملية التصويت على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان متواصلة ين النائبين الكرديين: ريبوار كريم رئيس كتلة الموقف الوطني الكردية وشاخوان عبد الله من الحزب الديمقراطي .