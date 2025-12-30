إيران: أي عدوان علينا سيواجه ردًا قاسيًا فوريًا يتجاوز خيال مخططيه

أكد علي شمخاني أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الاثنين، إن القدرة الصاروخية والدفاعية الإيرانية "ليست قابلة للاحتواء أو تحتاج لإذن"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) .

ونقلت (د ب أ) عن شمخاني قوله : "أي عدوان علينا سيواجه ردًا قاسيًا فوريًا يتجاوز خيال مخططيه".

تصريحات شمخاني جاءت ردا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الاثنين، من إعادة بناء برنامجها النووي ، بينما استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منزله في فلوريدا لإجراء محادثات موسعة.

وقال ترامب للصحفيين أثناء استقباله نتنياهو في مقر إقامته في مارالاجو: "الآن أسمع أن إيران تحاول البناء مرة أخرى... وإذا كانوا يفعلون ذلك، فسيتعين علينا ضربهم. سنضربهم وسنُسقِطهم بقوة. لكن نأمل ألا يحدث ذلك."

وجاء التحذير بعد أن أصر ترامب على أن قدرات طهران النووية قد "دُمِّرت تمامًا وكليًا" من خلال الضربات الأمريكية على مواقع تخصيب نووي رئيسية في يونيو الماضي.

ولكن أعرب مسؤولون إسرائيليون في وسائل الإعلام المحلية عن قلقهم بشأن إعادة إيران بناء مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى القادرة على ضرب إسرائيل.

وأصرت إيران على أنها لم تعد تخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد، في محاولة أن تظهر للغرب أنها لا تزال منفتحة على مفاوضات محتملة حول برنامجها النووي.

ولكن من المتوقع أن يناقش نتنياهو مع ترامب الحاجة إلى اتخاذ إجراء عسكري جديد محتمل ضد طهران بعد أشهر فقط من شن حرب استمرت 12 يومًا على إيران.

وانتقد ترامب إيران مجددًا لعدم عقدها إتفاق لإيقاف برنامجها النووي بالكامل قبل شن الضربات الأمريكية والإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام.

وقال ترامب: "إنهم يتمنون لو أنهم أبرموا ذلك الاتفاق."