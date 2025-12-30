مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: لا نعترف باستقلال «أرض الصومال» وندين أي فعل يقوض استقرار المنطقة

قال نائب المندوب الدائم لبريطانيا بالأمم المتحدة؛ جيمس كاريوكي، إن المملكة المتحدة تؤكد دعمها لسيادة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي ووحدة الصومال، مشددا أن بلاده لا تعترف باستقلال «أرض الصومال».

وأكد خلال كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الأمن، بشأن اعتراف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، أن أي تغيير يجب أن يكون قائمًا على اتفاق مشترك ومبني على الحوار، ووفقًا للمبادئ الواردة في الميثاق الأممي، مشيرا إلى أن بريطانيا: «تشجب وتدين أي فعل من شأنه أن يقوض الاستقرار في المنطقة».

ودعا إلى بذل مجهودات إضافية من جانب الصومال و«أرض الصومال» لحوار مشترك للتعامل مع هذا الأمر، محذرًا من أن المجموعات الإرهابية مثل حركة الشباب وغيرها تستفيد من الانقسام.

وأكد أهمية الدعم الدولي المستمر لأمن وسلامة الصومال بدعم من مهمة الاتحاد الإفريقي في الصومال، مشددا على التزام بلاده بدعم الحكومة الفيدرالية في مجهوداتها لبناء صومال قوي ومستقر.

واختتم بالترحيب بعقد انتخابات سلمية في مقديشو، داعيًا جميع الأطراف المعنية للعمل معًا للوصول لهذه الغاية.