تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الاثنين في مستهل أسبوع التداول ببورصة وول ستريت بنيويورك.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بواقع 20ر24 نقطة أي بنسبة 3ر0% إلى 74ر6905 نقطة. وقبل انتهاء العام بيومين تداول مازال المؤشر أعلى بنسبة 17% مقارنة بمستواه خلال العام. وفي الوقت نفسه يتجه المؤشر نحو تسجيل ثامن ارتفاع شهري على التوالي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 04ر249 نقطة أو بنسبة 5ر0% إلى 93ر48461 نقطة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 75ر118 أي بنسبة 5ر0% إلى 35ر23474 نقطة.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ذات التقييمات المبالغ فيها من بين الأسهم الأكثر تراجعا في السوق. وانخفض سهم إنفيديا للرقائق الإلكترونية بنسبة 2ر1%، وبرودكوم لتصميم وتطوير أشباه الموصلات بنسبة 8ر0%. وقد ساهم تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي في دفع القطاع نحو الارتفاع في معظم فترات العام، ودفع السوق بشكل عام إلى سلسلة من الأرقام القياسية.

مع اقتراب نهاية العام، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا تقلبات ملحوظة. فقد تراجعت بشكلٍ كبير في نوفمبر/تشرين الثاني، ولم تحقق سوى مكاسب طفيفة خلال ديسمبر الحالي. وقد أصبحت شركة إنفيديا، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تركز على الذكاء الاصطناعي أو تستفيد بشكلٍ كبير من هذه التقنية المتطورة، من بين الشركات الأعلى قيمةً في العالم. ويبدو أن المستثمرين أصبحوا أكثر تشككاً بشأن ما إذا كانت العوائد النهائية ستبرر هذه الاستثمارات الضخمة.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركات قطاع الطاقة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط. وقفز سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 4ر2% إلى 08ر58 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر2% إلى 94ر61 دولار للبرميل.

وارتفع سهم شركة الطاقة العملاقة إكسون موبيل بنسبة 2ر1%.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار الذهب بعد مكاسب حادة مؤخرا، بعد أن طلبت بورصة شيكاجو للسلع، وهي واحدة من أكبر قاعات تداول السلع في العالم، من المتداولين ضخ المزيد من الأموال النقدية للمراهنة على المعادن الثمينة.

انخفض سعر الذهب بنسبة 6ر4%، على الرغم من أن أسعار المعدن النفيس لا تزال مرتفعة بنحو 64% منذ بداية العام. كما تراجع سعر الفضة بنسبة 7ر8% لكنه مازال أكثر من ضعف مستواه في بداية العام الحالي.

وتشهد وول ستريت أسبوع تداول قصيرا في نهاية عام 2025. وستكون الأسواق في الولايات المتحدة مغلقة يوم الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة في سوق السندات، حيث تراجع عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 11ر4% مقابل 13ر4% في وقت متأخر من يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.