الأدلة الجنائية في غزة: التعرف على جثامين 101 شهيد من 345 سلمها الاحتلال

أعلن المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة محمود عاشور، التعرف على جثمان جديد من بين الجثامين التي تم استلامها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد عاشور في تصريح صحفي، اليوم السبت، بارتفاع عدد الجثامين التي تم التعرف عليها إلى 101 جثمان من أصل 345، بحسب وكالة شهاب.

وأكد أن طواقم الأدلة الجنائية تواصل جهودها في ظل ظروف صعبة ومعقدة.

ودعا عاشور كل المؤسسات الدولية والإنسانية إلى الضغط على الاحتلال من أجل إدخال المعدات التقنية والفنية اللازمة للمساعدة في الكشف عن هوية جثامين الشهداء مجهولي الهوية، وتمكين ذويهم من دفنهم بكرامة إنسانية.

وسبق أن نقلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، جثامين 94 شهيدا، حيث تم دفنهم سابقا خلال الحرب في مقبر عشوائية في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني، السبت، إنه جرى تسليم جثامين الشهداء إلى قسم الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي بغزة، لعمل الإجراءات اللازمة تمهيدا لدفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح، بحسب وكالة صفا.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع وزارتي الصحة والأوقاف أتمت نقل جثامين آلاف الشهداء ممن تم دفنهم في مناطق عشوائية، جزء منهم لم يتم التعرف على هويتهم، حيث جرى دفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح بالمحافظة الوسطى.