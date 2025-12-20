 الدفاع المدني ينقل جثامين 94 شهيدا من وسط غزة - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 6:08 م القاهرة
الدفاع المدني ينقل جثامين 94 شهيدا من وسط غزة

وكالات
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 5:17 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 5:17 م

نقلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، جثامين 94 شهيدا، حيث تم دفنهم سابقا خلال الحرب في مقبر عشوائية في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني، السبت، إنه جرى تسليم جثامين الشهداء إلى قسم الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي بغزة، لعمل الإجراءات اللازمة تمهيدا لدفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح، بحسب وكالة صفا.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع وزارتي الصحة والأوقاف أتمت نقل جثامين آلاف الشهداء ممن تم دفنهم في مناطق عشوائية، جزء منهم لم يتم التعرف على هويتهم، حيث جرى دفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح بالمحافظة الوسطى.

ويوجد في غزة آلاف الجثامين المفقودة التي يتعذر انتشالها بسبب عرقلة الاحتلال المساعدات اللازمة في عملية الانتشال.

