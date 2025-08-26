انطلاق مهرجان فينيسيا السينمائي الـ82 بفيلم النعمة غدا

- المهرجان يمنح فيرنر هيرتزوج وكيم نوفاك الأسد الذهبى لإنجاز العمر

- جوليا روبرتس وإيما ستون وكلونى فى قلب المنافسة

فى أجواء مفعمة بالسحر وعلى ضفاف بحيرة الليدو، تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، أحد أعرق المهرجانات السينمائية فى العالم، وهو يجمع تحت مظلته نُخبة من نجوم السينما وصنّاعها من شتى أنحاء العالم، محتفيًا بالفن السابع فى أبهى صوره المعاصرة.

اختار القائمون على المهرجان أن يُفتتح بفيلم يحمل طابعًا إنسانيًا وشاعريًا من توقيع أحد أبرز المخرجين المعاصرين، الإيطالى باولو سورينتينو، الحائز على الأوسكار وهو فيلم «La grazia» (النعمة) الذى يعيد فيه التعاون مع بطليه المفضلين تونى سيرڤيلو وآنا فرزتى، ويُعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية، وهو يعكس الأسلوب البصرى الفلسفى الذى يشتهر به سورينتينو، ويُتوقع أن يكون من أبرز المنافسين على الأسد الذهبى.

وأعرب المدير الفنى للمهرجان ألبرتو باربيرا، عن سعادته الكبيرة بأن يكون فيلم سورّينتينو الجديد والمرتقب هو العمل الذى سيفتتح هذه الدورة، وأشار إلى أن عودة سورّينتينو إلى المسابقة الرسمية يجىء بفيلم يتمتع بأصالة كبيرة وانسجام عميق مع واقعنا المعاصر، وسيكون لعشاق السينما شرف اكتشافه فى ليلة الافتتاح.

يمنح المهرجان جائزة الأسد الذهبى التقديرية لإنجاز العمر لكل من المخرج الألمانى فيرنر هيرتزوج، والممثلة الأمريكية كيم نوفاك كنوع من التكريم كونهما مؤثرين كبار بالمشهد السينمائى.وسوف يلقى المخرج فرانسيس فورد كوبولا كلمة عن تكريم هيرتزوج خلال الافتتاح.

تقدم فقرات الحفل الفنانة الإيطالية إيمانويلّا فانيلى، التى تشتهر بأسلوبها المبتكر فى الأداء، فيما سيرأس المخرج ألكسندر باين، الحائزعلى جائزة الأوسكار مرتين، لجنة التحكيم الرئيسية للمهرجان، واشتهر ألكساندر باين بأعماله التى رسمت ملامح إنسانية دقيقة ومؤثرة، من أبرزها أفلام: «المتبقيون» و«جانبيا» و«نبراسكا» و«السلالة»، حيث تناولت أعماله الهشاشة الإنسانية بأناقة وعمق بعيدين عن التصنع.

يشهد المهرجان عرض مجموعة من الأفلام لأبرز المخرجين من هوليوود والعالم، التى تتنافس بالمسابقة الرسمية، مثل «بوجونيا»، للمخرج يورجوس لانثيموس فى أحدث تعاون له مع إيما ستون، واللذين حضرا المهرجان آخر مرة فى عام 2023 بفيلم «أشياء فقيرة» الحائز على جائزة الأوسكار، وأحدث أفلام النجم جورج كلونى Jay Kelly جاى كيلى للمخرج نوح باومباخ، والذى تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا والدراما من خلال سرد قصة صداقة تجمع بين ممثل مشهور ومدير أعماله أثناء سفرهما إلى أوروبا، ويخوضان فى حالة من التأمل حول خيارات حياتهما وعلاقاتهما والإرث الذى سيتركانه.

ويُشارك ببطولة الفيلم كل من آدم ساندلر، لورا ديرن، بيلى كرودوب.

كما تُشارك فى المسابقة الرسمية بالدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى المخرجة كوثر بن هنية بفيلم «صوت هند رجب» وتقدم من خلاله واحدة من أبرز القصص الإنسانية التى هزت الرأى العام العالمى وأثارت تفاعلًا كبيرًا على المستوى الدولى. والفيلم الأمريكى A House of Dynamite بيت الديناميت إخراج كاثرين بيجلو ومن بطولة إدريس إلبا، ريبيكا فيرجسون، جابرييل باسو، جاريد هاريس، تريسى ليتس والذى تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق حول مجموعة من المسئولين فى البيت الأبيض يبذلون أقصى جهدهم ليتعاملوا مع هجوم صاروخى قادم على الولايات المتحدة.

فيما سيتم مُشاركة فيلم المخرج جييرمو ديل تورو «فرانكشتاين» بالمسابقة الرسمية، ويُشارك فى بطولته كل من أوسكار إسحاق، جاكوب إلوردى، ميا جوث، فيليكس كاميرر، لارس ميكلسن، ديفيد برادلى، تشارلز دانس وكريستوف والتز.

كما تنافس جوليا روبرتس بفيلمها الجديد «بعد الصيد» إخراج لوكا جوادانيينو، والتى تجسد فيه شخصية أستاذة جامعية تتعرض لفضيحةٍ شخصيةٍ ومهنيةٍ.