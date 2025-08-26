قهوة سادة تعود لجمهور المسرح عبر شاشة سينما مركز الإبداع الفني ضمن برنامج أهلا بالتجريبي

يُعرض تسجيل مرئي للعرض المسرحي "قهوة سادة" من إخراج خالد جلال، في الثامنة مساء اليوم بسينما مركز الإبداع الفني بأرض أوبرا القاهرة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج "أهلا بالتجريبي" الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية خلال الفترة من 23 إلى 26 أغسطس الجاري، قبل انطلاق الدورة 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الأول من سبتمبر وحتى التاسع منه، حيث يقدم المركز القومي للمسرح للجمهور خمس تسجيلات مرئية لعروض مختارة من تراث المهرجان على شاشة سينما مركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بأرض الأوبرا.

ويعقب كل عرض لقاء مع مخرج العمل وتعقيب نقدي يقدمه عدد من النقاد المسرحيين، فيما تُقام عقب عرض الليلة ندوة يحضرها مخرج "قهوة سادة" خالد جلال، مع تعقيب من الناقد المسرحي باسم صادق.

"قهوة سادة" من إخراج خالد جلال، وهي مشروع تخرج الدفعة الثانية لطلبة مركز الإبداع الفني، وحازت جائزة أفضل عمل جماعي بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2008.

وتناقش المسرحية العديد من السلبيات المجتمعية والمشكلات الأخلاقية التي تمس حياة المواطن، في إطار كوميدي سياسي ساخر.

العرض شارك في بطولته وقتها مجموعة من الشباب الذين أصبح كثير منهم لاحقًا من نجوم الفن، ومنهم: أحمد سعد، عمرو عبد العزيز، هشام إسماعيل، مريم السكري، جيهان أنور، حمزة العيلي، دعاء صادق، رباب ناجي، نشوي المهدي، جهاد عربي، محمد سلام، حسام داغر، نورا عصمت، محمد فراج، أمير صلاح، عمرو بدير، محمد ثروت، إسماعيل جمال، آيات مجدي، شادي عبد السلام، محمد مصطفى، محمد فاروق، محمد فهيم، نورا عبد الفتاح، محمد رزق، سماح سليم، شيماء عبد القادر، عمرو رجب، رشا جابر، محمد عبد السلام، سمر نجيلي، هشام حسين، مصطفى سامي.