الثلاثاء 26 أغسطس 2025 6:23 م
أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي في لندن بعد عودتها من رحلة علاج في ألمانيا

نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 5:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 5:48 م

تستعد الفنانة أنغام، للسفر إلى لندن عاصمة المملكة المتحدة، للقاء جمهورها هناك في حفل غنائي بقاعة ألبرت الملكية، والتي تتسع لأكثر من 5000 شخص، وذلك يوم 23 سبتمبر المقبل، عقب قضائها فترة نقاهة بفيلاتها في الساحل الشمالي.

ويعد الحفل أول لقاء لأنغام بجمهورها، بعد عودتها لمصر أمس، من رحلة علاجية في ألمانيا استمرت لأسابيع، حيث أجرت جراحة لاستئصال ورم حميد بالبنكرياس.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل من 50 جنيها إسترلينيا، وحتى 800 جنيه إسترليني.

وطمأنت أنغام جمهورها على حالتها الصحية، من خلال ظهورها مع نجليها في صور شاركتهما مع الجمهور عبر خاصية "ستوري" بموقع إنستجرام، فور إعلان الإعلامي محمود سعد عن عودتها إلى مصر.

