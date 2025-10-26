قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر للجيش السوداني بالفاشر

في تطور ميداني جديد، أعلنت قوات الدعم السريع صباح اليوم الأحد، سيطرتها الكاملة على معسكر الفرقة السادسة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

جاء الإعلان عبر بيان رسمي للناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، زعم فيه إلحاق خسائر فادحة في صفوف الجيش، وتدمير معدات عسكرية والاستيلاء على كميات من العتاد الحربي.

وشهد محورا دارفور وكردفان تصعيدًا جديدًا في المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فبينما تمكن الجيش والقوة المشتركة، أمس السبت، من صد هجوم جديد متعدد المحاور شنته الميليشيات على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، نجحت الأخيرة في استرداد السيطرة على مدينة «بارا» الاستراتيجية بشمال كردفان من قبضة الجيش الذي كان قد استعادها في 11 سبتمبر الماضي، عقب معارك عنيفة استمرت أسابيع.

ومنذ أشهر تتصاعد حدة المواجهات بالفاشر في ظل تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان نتيجة النقص في الغذاء والدواء ومياه الشرب، خصوصًا بعد عجز المطابخ الخيرية عن تقديم وجبات للنازحين في مراكز الإيواء والسكان داخل الأحياء منذ نحو أسبوع.

من جهتها، حذرت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر من تفاقم أزمة الجوع في المدينة التي وصلت حد المأساة، مطلقة صرخة إلى الجهات المحلية والدولية، بأن «الجوع يقتل شعب السودان رويدًا رويدًا».