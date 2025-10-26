قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة استقبلت 7277 مريضًا فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى 15751 مرافقًا لهم، مشيرًا إلى أنه تم توزيعهم على 300 مستشفى في 24 محافظة.

وأشار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أن حدة الإصابات بين الجرحى تباينت بين الكسور، وحالات البتر الكلي أو الجزئي، والحروق، فضلًا عن حالات الفشل الكلوي والأمراض المزمنة.

وأوضح أنه تم إجراء ما يقرب من 3000 جراحة دقيقة، استلزمت مشاركة أكثر من ست فرق طبية متعددة التخصصات، بين جراحي العيون، والأوعية الدموية، والتجميل، والجهاز الهضمي، والعظام، مؤكدًا أن مصر تسجل أقل معدلات وفيات في هذه الجراحات الدقيقة على مستوى العالم.

وأضاف أن المصابين تم استقبالهم بين الفتحين الأول والثاني لمعبر رفح من الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن الفتح الأول كان في بداية نوفمبر 2023 وأُغلق في مايو 2024، بينما الفتح الثاني كان في فبراير 2025 وحتى 18 مارس من العام نفسه.

واستشهد عبد الغفار باستجابة الوزارة لاستغاثة الطفل عبدالله الكحيلن، الذي نُقل للعلاج من مستشفى الأقصى في فلسطين إلى معهد ناصر في 2023، مشيرًا إلى تماثله للشفاء.

وأكد أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري منذ السابع من أكتوبر 2023، مشددًا على أن هناك شريطًا حدوديًا بطول 300 متر بين بوابتي المعبر، وأن الإغلاق كان دائمًا من الجانب الإسرائيلي.