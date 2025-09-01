زيلينسكي: بوتين لا يظهر أي استعداد لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يرى حتى الآن أي مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار.

وفي خطابه المسائي اليوم الأحد، أشار زيلينسكي إلى أن واشنطن قالت قبل أسبوعين إن موسكو يجب أن تكون مستعدة للاجتماع على مستوى القيادة، لكنه أكد أن "الشيء الوحيد الذي تفعله روسيا هو الاستثمار أكثر في الحرب".

وبشأن زيارة بوتين الحالية إلى الصين، اتهم زيلينسكي الرئيس الروسي بمحاولة "التملص" من التفاوض لإنهاء الصراع، قائلاً: "هذه هي رياضته الأولى".

وأضاف أن الحاجة إلى نهاية سريعة للحرب يتم التأكيد عليها في جميع أنحاء العالم، مشدداً على أن "الدولة الوحيدة التي تريد هذه الحرب هي روسيا".





