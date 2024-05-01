استمرار نمو صادرات كوريا للشهر السابع على التوالي

أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الأربعاء استمرار نمو صادرات كوريا الجنوبية على مدى سبعة أشهر متتالية في أبريل، مدعومة بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والسيارات.

وزادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي بنسبة 8ر13% سنويا إلى 2ر56 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 4ر5% إلى 7ر54 مليار دولار الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 53ر1 مليار دولار. وحققت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا لمدة 11 شهرا متتاليا.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 1ر56% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 96ر9 مليار دولار، لتحافظ على النمو لمدة ستة أشهر متتالية بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ووصلت صادرات السيارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أيضا، حيث ارتفعت بنسبة 3ر10% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 79ر6 مليار دولار في الشهر، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 53ر6 مليار دولار المسجل في نوفمبر 2023.

وارتفعت صادرات البترول وقطع غيار السيارات والمنتجات البتروكيماوية أيضا.

وبحسب الوجهة، سجلت صادرات كوريا إلى الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا بلغ 4ر11 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة 3ر24% عن العام الذي سبقه. وواصلت الشحنات إلى أكبر اقتصاد في العالم مكاسبها لتسعة أشهر متتالية.

وأظهرت البيانات أيضا أن الصادرات إلى الصين ارتفعت بنسبة 9ر9% خلال الفترة إلى 5ر10 مليارات دولار.