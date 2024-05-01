سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة العثور على رضيعة ملقاة بالشارع، جراء علاقة محرمة بين فتاة وشقيقها بمنطقة مدينة نصر.

بدأت الواقعة ببلاغ تلقته أجهزة الأمن بالقاهرة مفاده العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة في منطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبإجراء التحريات؛ أمكن تحديد هوية الشخص ملقي الطفلة "الرضيعة"، وبضبطه أقرَّ أن أحد أصدقائه طلب منه التخلص من الرضيعة بإلقائها أمام إحدى دور رعاية الأطفال اليتامى، وتم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق.

وبتطوير مناقشة الأخير؛ أقر أن ابنة شقيقته أنجبت المولودة بعد حملها فيها سفاحًا من شقيقها؛ فاتفقت الأسرة على التخلص من المولودة بإلقائها أمام إحدى دور رعاية الأطفال اليتامى؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.