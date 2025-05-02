السلطات التركية تحتجز المئات في ميدان تقسيم في احتجاجات عيد العمال

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عبر منصة إكس، اليوم الخميس إن شرطة إسطنبول احتجزت 407 أشخاص شاركوا في احتجاجات بمناسبة يوم العمال العالمي.

ويعتقد أن العديد منهم حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم الذي يقع بوسط المدينة والذي تم حظر التظاهر به منذ سنوات. وتم احتجازهم بموجب قانون التجمهر.

ونصبت السلطات العديد من الحواجز في المدينة، لتصيب أجزاء كبيرة من وسطها بالشلل، كما أغلقت العديد من طرق المواصلات العامة وساحات انتظار سيارات.

وشارك ما يربو على 600 ألف شخص في مظاهرات تم السماح بها في أنحاء أخرى من المدينة بمناسبة يوم العمال العالمي، حسبما أفاد مكتب المحافظ. وأضاف أنه تم نشر أكثرمن 50 ألف شرطي.