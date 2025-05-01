سوريا توقع عقدا لمدة 30 سنة مع شركة فرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية

أفادت وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس، بتوقيع سوريا عقداً لمدة 30 سنة، مع شركة CMA CGM الفرنسية؛ لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الاتفاقية وُقعت بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية في قصر الشعب بدمشق، بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، عن التوصل إلى اتفاق مع الشركة الفرنسية يتضمن تشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية.

وتعد «CMA CGM» من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مارسيليا الفرنسية. وتعمل الشركة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما تدير العديد من محطات الحاويات الدولية.

وبدأت شراكة الشركة مع سوريا عام 2009، عندما أسست مع «Terminal Link» الفرنسية و«سوريا القابضة» التي يملكها رجل الأعمال طريف الأخرس، شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية (LIST) لتشغيل المحطة لمدة عشر سنوات، حين تولت إدارة العمليات منذ 1 أكتوبر 2009.

ووفقاً لبنود العقد، التزمت الجهة المشغلة باستثمارات تصل إلى 45.9 مليون دولار، تشمل 6.2 ملايين دولار لأعمال الصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية، ومبلغ مماثل لشراء تجهيزات ستؤول ملكيتها إلى شركة المرفأ بعد انتهاء العقد.