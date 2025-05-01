بدء التصويت في الانتخابات المحلية بأجزاء من إنجلترا

يتوجه الناخبون في كثير من المناطق بإنجلترا إلى مراكز الاقتراع، اليوم الخميس، في انتخابات محلية تعد اختبارا للمشاعر تجاه حكومة العمال (يسار وسط) بقيادة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد 10 أشهر من انتخابها بأغلبية ساحقة.

ويتوقع أن يتكبد حزب العمال، وحزب المحافظين، وهو حزب المعارضة الرئيسي، خسائر في الانتخابات النصفية.

وقدم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتشدد بقيادة نايجل فاراج مرشحين أكثر من أي حزب آخر، ويأمل في تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات على نحو 1600 مقعد في 23 مجلسا محليا وست بلديات ومقعد في البرلمان.

وحصل حزب الإصلاح على 14 % من الأصوات في الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة العام الماضي، وليس لديه إلا أربعة مقاعد من 650 مقعدا في مجلس العموم.

ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الدعم له يعادل أو يتجاوز ذلك لحزب العمال والمحافظين.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في العاشرة مساء (2100 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع صدور أغلب النتائج غدا الجمعة.