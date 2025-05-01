بيسيرو يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام المصري

حرص جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك على توجيه رسالة لجماهير الفريق، طالبهم خلالها بمساندة الأبيض، وذلك بعد التعادل سلبيًا أمام المصري البورسعيدي، في الدوري العام.

وتعادل نادي الزمالك سلبيًا أمام مضيفه المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وقال جوزيه بيسيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هذه أول مباراة منذ أن توليت مهمة تدريب الزمالك يكون هناك متسع من الوقت بسبب فترة التوقف عكس ما كان يحدث في السابق حيث لم يكن لدي الوقت الكافي لتحسين جودة الفريق".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أطالب جماهير الزمالك بألا تقسو على الفريق، لأن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية، والمطلوب منهم هو الأداء بنفس أداء مباراة".

وتابع: "لا أحب الحديث عن التحكيم أو الحالات التحكيمية ولم أر صحة قرار إلغاء هدف ناصر منسي و الأخطاء واردة لكن الأهم عدم تكرارها".

وأتم جوزيه بيسيرو تصريحاته قائلًا: "جميع اللاعبين معرضون لإهدار الفرص وعلينا العمل على تحسين هذا الأمر وعلاج السلبيات".