دول اليابان والولايات المتحدة وأستراليا تحث كوريا الشمالية على العودة للمحادثات النووية

حث قادة الدفاع اليابانيون والأميركيون والأستراليون كوريا الشمالية، اليوم السبت، على العودة إلى مفاوضات نزع السلاح النووي التي كانت متوقفة بعد انهيار القمة الثانية بين واشنطن وبيونج يانج في أواخر فبراير الماضي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان توصل إلى اتفاق مع وزيري الدفاع اليابانيين والأستراليين تاكيشي إيوا وليندا رينولدز في اجتماعهم على هامش قمة الأمن الآسيوية، في سنغافورة.

وفي أعقاب انهيار قمة 27 إلى 28 فبراير في العاصمة الفيتنامية حيث فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في التوصل إلى اتفاق، استأنفت بيونج يانج أعمالها الاستفزازية مثل التجارب الصاروخية قصيرة المدى الأخيرة.

وقبل الاجتماع الثلاثي، عقد وزيرا الدفاع الياباني والأسترالي محادثات ثنائية واتفقا على العمل معا في القضاء على عمليات النقل غير القانونية للبضائع التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستخدمها للتهرب من عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى منع بيونج يانج من تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.