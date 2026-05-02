وزيرا خارجية الأردن وأمريكا يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، مساء أمس اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، بحث الصفدي وروبيو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين.

والجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير راض عن المقترح الإيراني الأحدث في المحادثات الخاصة بحرب إيران، في حين ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران مستعدة للدبلوماسية إذا غيرت واشنطن نهجها.

وتشير تصريحات ترامب، إلى أن من المرجح استمرار حالة الجمود بشأن الحرب المستمرة منذ شهرين، رغم سعيه لإنهاء ‌الصراع الذي لا يحظى بأي شعبية بين الأمريكيين.

في غضون ذلك، ازداد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين بسبب إيران الجمعة، إذ أعلنت واشنطن أنها ستسحب خمسة آلاف عسكري من ألمانيا.

وكان ترامب هدد بخفض عدد القوات بسبب خلافات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي قال يوم الاثنين، إن الإيرانيين يذلون الولايات المتحدة وإن الأمريكيين يفتقرون إلى استراتيجية خروج.

وقال مسئول كبير في البنتاجون، رفض الكشف عن هويته، إن التصريحات الألمانية في الآونة الأخيرة «غير مناسبة وغير مفيدة».

وأضاف المسئول «الرئيس يرد بحق على هذه التصريحات غير البناءة».

ورغم تعليق الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران منذ وقف إطلاق النار بينهما في الثامن من أبريل، فإن البلدين لا يزالان على خلاف حول مجموعة من القضايا من بينها طموحات إيران النووية والسيطرة ⁠على مضيق هرمز.

كما أن الجانبين لم يتفقا بعد على عقد اجتماع ثان بعد قمة قصيرة لمسئولين كبار عُقدت في إسلام اباد الشهر الماضي.