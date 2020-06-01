المتحدث باسم الجيش الليبي: كل محاولات الميليشيات للدخول إلى ترهونة باءت بالفشل

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربي ليبيا، مجددا تأكيده على أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي في ليبيا.

وقال المسماري، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، "إن الجيش الوطني الليبي دخل منطقة الأصابعة بعد ضربات جوية دقيقة على الميليشيات، وإن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها في الأصابعة، كما أن محاولات الميليشيات بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل".

ولفت إلى أن الخطوة المقبلة هي استكمال المعركة إلى النهاية، قائلا: "هذه حرب طويلة تتطلب النفس الطويل، وبالتالي فنحن نسير فيها بالشكل الجيد".

يشار إلى أن تركيا ترسل دعما كبيرا لحكومة فايز السراج في الغرب الليبي، بما في ذلك أسلحة وطائرات من دون طيار، فضلا عن تجنيد آلاف المرتزقة للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة طرابلس.