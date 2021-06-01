شرم الشيخ تستعد لاستضافة الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد من الهيئة، للتنسيق لعقد الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ، والمقرر إقامه خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة أفريقية، ورجال أعمال ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والأفريقية، منها الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، ونخبة من كبار رجال الأعمال المصريين.

أكد محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ مستعدة لاستضافة هذا المؤتمر، لافيًا إلى أن المدينة استضافت العديد من المؤتمرات الدولية.​