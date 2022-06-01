تقرير: قوات روسية تدمر أنظمة أسلحة يمد الغرب أوكرانيا بها

ذكر الكرملن، اليوم الأربعاء، أن قوات روسية في أوكرانيا تدمر أنظمة أسلحة، التي أمدت حكومات غربية كييف بها، بين أهداف أخرى.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن القوات الروسية تستخدم الضربات الجوية والمدفعية المكثفة وقضت على "ما يصل إلى 200 مواطن و24 نظام أسلحة، بما في ذلك سرية مدفعية هاوترز، إم 777، عيار 155 ملليمترا ، ومدافع 2 إس 7، بايون، عيار 203 ملليمترات وقاذفة صواريخ جراد متعددة ومستودعان للذخيرة".

وذكرت تقارير أن أوكرانيا حصلت على مدافع "هاورتز" طراز "إم 777" من استراليا والولايات المتحدة.

وقال كوناشينكوف أيضا أن سلاح الجو قصف مراكز قيادة وحشود من القوات وقوافل عسكرية.

وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية أيضا أسقطت طائرة مقاتلة طراز "إس.يو-25" ومروحية عسكرية طراز "مي-8" في منطقة "خاركيف"، مشيرا إلى أن معظم الأهداف الأخرى كانت في دونباس في شرق أوكرانيا. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.