مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان الماضي

استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى - نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتحليل التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة رمضان 2022 ، مقارنة بالسنوات الماضية.



وتم تحليل المضمون لـ27 عملا دراميا هذا العام، وأن المساحة الزمنية لمشاهد التدخين 2.9 % من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 13% عام 2017.



وأضاف أن أبرز أنواع التدخين التى ظهرت فى الدراما 2022 هي السجائر بنسبة 70.7% ،وسيجار 13% ، والشيشة 12% ، وبايب 8.3% ،وتدخين إلكترونى 7% ،وقد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من نوع تدخين ‪ .‬

جاء ذلك خلال فاعليات حفل صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق لإعلان نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2022 مقارنتها بالسنوات الماضية، بحضور الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي، وعدد من الكتاب والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

وأوضح عثمان أن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطي المخدرات انخفضت في الأعمال الدرامية في رمضان الماضى لـ 0.5 % من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام بعدما كانت 4% % عام 2017 ،وان من أبرز أنواع المخدرات التي ظهرت فى الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 68% والحشيش 26% والهيروين 9% ،والبانجو 3% وقد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من مادة مخدرة.

‬واستعرض عثمان المعتقدات الخاطئة حول تعاطي المخدرات التي ظهرت في دراما عام 2022 سلوك اعتيادى 71% ونسيان الهموم 20% وخفة الظل 6% ومسكن للألم 2% ومساعدة على التركيز 2% وقد يحتوي المشهد على أكثر من معتقد.

كما استعرض الظواهر الإيجابية في التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطى المخدرات لعام 2022 منها تفاعل صناع الدراما وظهور خطوط درامية إيجابية تتناول القضية حيث أن 18 % من الأعمال عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع كذلك عدم ظهور أي مشاهد تدخين وتعاطي مواد مخدرة للأطفال للعام الرابع على التوالي، وأيضا ظهور رسائل إيجابية للتوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات ورسائل دعم للعلاج من مرض الإدمان بجانب استمرار انخفاض نسب التدخين والتعاطى.