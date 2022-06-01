مدير مكتب زيلينسكي: أوكرانيا فقدت 35% من ناتجها المحلي و200 مصنع منذ بدء الغزو الروسي

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قال آندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده فقدت 35% من ناتجها المحلي الإجمالي و200 مصنع منذ الغزو الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرنفورم» عن يرماك قوله خلال كلمة ألقاها في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيرلندي: «بسبب الأعمال العدائية، غادر البلاد 5 ملايين شخص.. استحوذت الحرب على 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني. فقدنا أكثر من 200 مصنع».

وأشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إلى أن الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت بالفعل مستوى 600 مليار دولار.

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الاقتصاد الأوكراني إيجور ديادورا، بأنه بحلول نهاية العام ستصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا إلى حوالي 50%.