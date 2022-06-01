وزير الخارجية السعودي: موقفنا الخليجي موحد من أزمة أوكرانيا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد".



وانتهى اجتماع عقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع لافروف اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض.



من جهته، قال لافروف في تصريحات اليوم "إن شركاءنا في الخليج أكدوا أنهم لن ينضموا للعقوبات على روسيا"، لافتاً إلى "أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بيننا وبين الغرب".



وردا على سؤال بشأن تصدير الحبوب قال لافروف إن القضية أصبحت واضحة الآن في أن الألغام التي زرعها النظام الأوكراني هي من تقف في وجه تصدير الحبوب من أوكرانيا، علاوة على أن السفن التي تنقل الحبوب الروسية، وكذلك شركات التأمين التي تؤمن على السفن الروسية، تقع ضمن إطار الحظر الذي يفرضه الغرب على روسيا.



وأضاف: "عرضنا بالنسبة للشركاء الغربيين معروف، وهو توفير ممرات للسفن التي تنقل الحبوب، بعد نزع الألغام، وقد عرض الجانب التركي المساعدة في نزع الألغام".



وردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، صرح لافروف بأنه مع ارتفاع أسعار نواقل الطاقة، توصل بعض السياسيين الأوروبيين أخيرا إلى أن روسيا أصبحت تكسب أكثر من العام الماضي. وتابع: "دعهم إذن يستنتجون ما تسفر عنه العقوبات التي يفرضونها ضد روسيا".



وحول ما صرح به المستشار الألماني، أولاف شولتس، بشأن امتلاك ألمانيا لـ "أكبر جيش تقليدي في أوروبا"، قال لافروف إن على ألمانيا والشركاء الأوروبيين أن يتعلموا من دروس الماضي، وأن يدركوا المعنى الحقيقي وراء كلمات شولتس، وما يمثله هذا التوجه في أوروبا.



وكان وزير الخارجية السعودي أكد أمس على موقف المملكة بشأن الأزمة في أوكرانيا، والمبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.



وأضاف خلال استقباله لافروف، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بحسب تغريدة نشرت على حساب وزارة الخارجية السعودية في تويتر اليوم.



كما استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.



وكان وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له، وصلوا إلى الرياض أمس، في زيارة رسمية للمملكة.