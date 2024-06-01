انتشال جثماني شابين غرقا في مياه البحر بالدقهلية

تمكنت قوة من الإنقاذ النهري في الدقهلية من انتشال جثماني شابين غرقا في مياه البحر في الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي بغرق شابين أمام قرية الريدانية في البحر أثناء استحمامهما قبل المغرب.

على الفور، انتقلت قوة من الإنقاذ النهري ومباحث المديرية وتم انتشال الجثمانين في الساعات الأولى من الصباح.

الجثمانان هما أيمن حسانين عبد الحميد عبد اللطيف (23 سنة) من الريدانية، وفارس محمد فوزي محمد عوض (18 سنة) من ديمشلت، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الدولي.

وتم عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.