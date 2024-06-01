سرايا القدس: نجحنا في إسقاط 11 طائرة إسرائيلية وتدمير عشرات الآليات خلال الأسابيع الماضية

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أبو حمزة، إن «القصف الهمجي البربري الإسرائيلي طال كل شارع وزقاق في غزة».

وأضاف في كلمة، مساء السبت: «بعد شهور طويلة من القصف الهمجي البربري الذي طال كل شارع وزقاق في غزة، لازلنا ثابتين مقاتلين نشعل الميدان لهبا وبارودا بروح ثورية لم تشهد الأرض لها مثيل على مر العصور».

وأشار إلى أن «سرايا القدس، رفقة حركات المقاومة الأخرى، تخوض حربًا وجودية في الضفة وغزة، وتحد لن يكونوا فيه إلا منتصرين بمشيئة الله»، بحسب تعبيره.

واستعرض ما وصفه بـ«الحصاد الجهادي» خلال الأسابيع القليلة المنصرمة، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من عمليات القنص؛ طالت رؤوس جنود وقناصي العدو في كل محاور التجول.

ولفت إلى تدمير وإعطاب عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية في رفح وجباليا والزيتون وعلى تخوم المحافظة الوسطى.

وذكر أن المقاومة نجحت في استدراج الجنود وتفجير العبوات الناسفة وحقول الألغام بمشاة العدو في غزة، فضلًا عن أنها تمكنت من إسقاط 11 طائرة إسرائيلية.

وأعلن عن «استهداف المقاومة بشكل شبه يومي لقوات العدو والتجمعات في رفح وجباليا ومحور نتساريم بعشرات قذائف الهاون»، إضافة إلى قصف غلاف غزة وما بعده بالصواريخ.

وأفاد بأن المقاومة نجحت في التصدي لقوات العدو البائسة في رفح، والاشتباك معها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة