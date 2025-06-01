القوات الروسية تستهدف بنى تحتية حيوية في زابوريجيا جنوبي أوكرانيا

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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، إن القوات الروسية شنت هجمات جديدة باستخدام طائرات مسيرة على مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا خلال الليل.

وأضاف فيدوروف، عبر تطبيق تليجرام، أن الهجوم أسفر عن تضرر بنى تحتية حيوية، فضلا عن تدمير مبنى إداري بشكل جزئي.

ولم يوضح فيدوروف ماهية المنشآت التي تم استهدافها.

وقال فيدوروف إن حريقا اندلع في الموقع، وأن امرأة أصيبت بجروح.

وأضاف فيدوروف أن ما لا يقل عن سبع طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" شاركت في الهجوم، الذي استهدف أيضا منازل.

كما وردت تقارير عن إطلاق كثيف للطائرات المسيرة والصواريخ من جيتومير وتشيركاسي والعاصمة الأوكرانية كييف.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل بدعم غربي منذ أكثر من ثلاث سنوات.