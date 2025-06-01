الجامعة العربية تعقد الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين

عُقد الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية اليوم بمقر الأمانة العامة، وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، واجتماعات مجموعات عمل التعاون الاستراتيجي، والمقرر عقدها ببروكسل بتاريخ 19 يونيو.

هذا وترأس الاجتماع السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية (رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري).

وترأس وفد الأمانة العامة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد– رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وتم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بتلك الاجتماعات ومناقشة البيان المشترك المقرر اعتماده.

وقد أفاد السفير د. خالد منزلاوي رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، بأن تلك الاجتماعات تهدف بالأساس إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها، خاصة وأنها جاءت بعد توقف دام قرابة الثلاث أعوام، مشيراً إلى أن التعاون العربي الأوروبي لطالما كان من أبرز أطر التعاون التي تقيمها جامعة الدول العربية مع التكتلات الدولية.

وقد ثمن المندوبون خلال الاجتماع الجهود المبذولة من جانب الأردن والأمانة العامة في سبيل تكليل أعمال تلك الاجتماعات بالنجاح، متطلعين إلى دفع التعاون المشترك إلى آفاق أكثر رحابة في المستقبل بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين.