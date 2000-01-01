منافسة مبكرة لانتخابات الموسيقيين وفتح باب الترشح 7 يوليو

هانى شاكر ومصطفى كامل يتنافسان مجددا على مقعد نقيب الموسيقيين

تشهد انتخابات نقابة المهن الموسيقية التى تقام فى 30 يوليو الجارى، استعدادات ساخنة بين المرشحين وسط وعود وأحلام وصراعات كبرى، حيث يبدأ فتح باب الترشيح لدورة مجلس إدارة النقابة الجديدة، الأحد 7 يوليو وحتى الأربعاء 10 يوليو، على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، لمدة 4 سنوات جديدة، على أن يبدأ استقبال طلبات التنازلات والتراجع من السبت 13 يوليو، وحتى الاثنين 15 من الشهر ذاته.

أما باب الطعون فيبدأ من الثلاثاء 16 يوليو إلى الخميس 18 يوليو، وسيتم إعلان الأسماء النهائية يوم السبت 20 يوليو، على أن يتم إجراء الانتخابات فى 30 يوليو، والإعادة فى السادس من شهر أغسطس.

على مقعد النقيب، أعلن الفنان هانى شاكر عن خوضه الانتخابات، للمرة الثانية، نافيا بذلك الأخبار المتداولة عن عدم رغبته فى الترشح لفترة جديدة.

وقال شاكر فى بيان صحفى، إن مسئولية العمل النقابى استنفدت كثيرا من الجهد فى سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصرى خاصة فى تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التى تعيشها مصر والتحديات التى تواجهها.

وأكد أن تجربة العمل النقابى كانت قاسية بما يكفى وانه لم يكن ينتوى تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى خاصة وانه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها وأنه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتى قفزت بالعمل النقابى إداريًا وماليًا فى سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أنه خاض التجربة الأولى بعد مطالبات من زملاء كثيرين بالوسط الموسيقى بعد أن وصلت أحوال النقابة لمستوى وصل إلى حد «النشاز» وتدهور مستوى الأداء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأرقام توثق لما تم تحقيقه خلال الدورة المنقضية حيث وصل إجمالى الودائع 24 مليون جنيه وكان قد تسلمها قبل أربعه أعوام وفى حسابها ٧ ملايين جنيه فقط عام ٢٠١٥، كما تمت زيادة الأصول الثابتة وشراء مقار جديدة وتجديد عقود عدد من المقار الأخرى، بخلاف مشروع الإسكان فى حدائق أكتوبر والذى استطاع المجلس إنهاء كل معوقاته، بالإضافة لزيادة المعاش حتى بلغ الضعف تقريبا ومازالت الزيادة فى تصاعد بعد أن قررنا زيادة 10% كل ستة أشهر بواقع مرتين فى العام، وبلغت مصروفات العلاج ما يقرب من ثلاثة أضعاف وصلت ما يقرب 4 ملايين ورفع الحد الأقصى للعلاج من 2000 إلى 25000 جنيه للعضو، بالإضافة إلى تعاقد النقابة مع العديد من المستشفيات والمراكز الطبية فى جميع المحافظات لتسهيل الخدمة الطبية لجميع أعضاء الجمعية العمومية.

وتابع أن هناك عددا من الموضوعات أثارت جدلا على مستوى الصحافة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعى هل أثرت على مسيرة العمل النقابى نفسه، وأن مجلس النقابة كان مؤكدا موقفه العادل تجاه كل القضايا والمواقف التى يتصدى لها بدافع من الضمير الإنسانى والوطنى حفاظا على قيم المجتمع ورسالة الفن، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأمور والمواقف لم يتسن لكثير من الناس الإلمام بتفاصيلها كاملة لذلك أثارت ضجة حولها، لكن بمرور الوقت تتكشف تلك الأمور.

كما أعلن الفنان مصطفى كامل مؤخرا عن استعداده لخوض انتخابات نقابة المهن الموسيقية، على مقعد النقيب، والذى فاز به من قبل فى عام 2013، قبل أن يخسره بعد انتخابات شرسة تنافس خلالها مع الفنان هانى شاكر والموسيقار منير الوسيمى، فى عام 2015، والتى فاز بها الفنان هانى شاكر النقيب الحالى.

كما أعلن الفنان حلمى عبدالباقى خلال الأيام القليلة الماضية، عن نيته الترشح لعضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.