البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ يوليو 2008

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين أن البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجعت إلى 5ر7% في مايو، بتراجع بـ0.1 % عن الشهر السابق.

ووفقا للمكتب، فإن النسبة المعدلة موسميا، تعد الأقل التي يتم تسجيلها في المنطقة، التي تضم 19 دولة، منذ يوليو من عام 2008 .

ووصل عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في مايو إلى 12.4 مليون شخص، بانخفاض قدره 103 آلاف عن الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة بطالة الشباب إلى 15.7 % في مايو، مقابل 15.9 % في أبريل.

وسجلت جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ 2.3%. أما في منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة (3.1%) وهولندا (3.3%).

أما النسبة الأعلى، فقد تم تسجيلها في اليونان التي وصل معدل البطالة فيها إلى 1ر18% في مارس (وهي أحدث بيانات متوفرة)، وإسبانيا 6ر13% في مايو. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ9.9 %.

وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، سجلت البطالة 6.3 % في مايو، بتراجع بـ 0.1 % عن الشهر السابق. وذكر مكتب الإحصاء أن هذه هي أدنى نسبة منذ بدأ تسجيل البيانات الشهرية في يناير من عام 2000.