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البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ يوليو 2008

د ب أ
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 12:46 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 12:46 م

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين أن البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجعت إلى 5ر7% في مايو، بتراجع بـ0.1 % عن الشهر السابق.

ووفقا للمكتب، فإن النسبة المعدلة موسميا، تعد الأقل التي يتم تسجيلها في المنطقة، التي تضم 19 دولة، منذ يوليو من عام 2008 .

ووصل عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في مايو إلى 12.4 مليون شخص، بانخفاض قدره 103 آلاف عن الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة بطالة الشباب إلى 15.7 % في مايو، مقابل 15.9 % في أبريل.

وسجلت جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ 2.3%. أما في منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة (3.1%) وهولندا (3.3%).

أما النسبة الأعلى، فقد تم تسجيلها في اليونان التي وصل معدل البطالة فيها إلى 1ر18% في مارس (وهي أحدث بيانات متوفرة)، وإسبانيا 6ر13% في مايو. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ9.9 %.

وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، سجلت البطالة 6.3 % في مايو، بتراجع بـ 0.1 % عن الشهر السابق. وذكر مكتب الإحصاء أن هذه هي أدنى نسبة منذ بدأ تسجيل البيانات الشهرية في يناير من عام 2000.


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