تجديد حبس 4 أشخاص متهمين بقتل عجوز داخل مزرعة بسبب «أغنام» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية في الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بتجديد حبس 4 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل عجوز داخل مزرعة ابنته بناحية "سيكم" التابعة لدائرة المركز، بينهم عامل بالمزرعة من محافظة الفيوم؛ وذلك بهدف سرقة أغنام.

كان اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "ثابت م." 70 سنة، مشنوقًا داخل مزرعة أغنام ملك ابنته يحرسها في ناحية "سيكم" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمزرعة من محافظة الفيوم؛ بسبب خلافات مالية مع المجني عليه، حيث استعان بشقيقه وآخرين، وأثناء دخولهم المزرعة لسرقة الأغنام شاهدهم المجني عليه وتعرف على العامل؛ فتخلصا منه بكتم نفسه حتى فارق الحياة، قيل أن يتمكنوا من سرقة مواتير مياه من المزرعة وعدد من رؤوس الأغنام.

تم ضبط 4 من المتهمين، بينهم المتهم الرئيسي وشقيقه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم، وأمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب.