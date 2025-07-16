السياحة تطلق حملة ترويجية إلكترونية في السوق العربي بالتعاون مع منصة WEGO

- ⁠موجات دعائية مكثفة خلال فترات الأعياد والعطلات الرسمية

- ⁠الحملة تستهدف جذب 500 ألف حجز سياحي واستقطاب أكثر من مليون مسافر

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة إلكترونية جديدة للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، وذلك بالتعاون مع منصة WEGO العالمية، إحدى أبرز محركات البحث والحجز الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، وتستمر الحملة حتى يونيو 2026. وذلك في إطار تنفيذ الحملة الترويجية الدولية تحت شعار "مصر... تنوّع لا يُضاهى"،

يأتي إطلاق هذه الحملة تنفيذًا لتكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بزيادة الاعتماد على أدوات التسويق الإلكتروني والمنصات الرقمية الدولية المتخصصة في الترويج السياحي، لما لها من فاعلية عالية في الوصول إلى شرائح متنوعة من السائحين في مختلف الأسواق السياحية، وتحقيق التأثير المطلوب بشكل مباشر وسريع، مع تسليط الضوء على ما يتمتع به المقصد المصري من مقومات سياحية فريدة ومنتجات متنوعة وتنوّع غني في التجارب السياحية.

ومن جانبه، أوضح أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق العربي لمصر خلال العام المالي 2026/2025، عبر تعزيز الحضور الرقمي للمقصد السياحي المصري على المنصات الإلكترونية الدولية المتخصصة في السياحة والسفر، وإبراز صورة عصرية وجاذبة تعكس ثراء المقصد المصري وتطوره المستمر.

وأشار إلى أن المحتوى الترويجي للحملة يلقي الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والأنماط السياحية التي تلائم اهتمامات السائح العربي، سواء المهتمين بالاستجمام على الشواطئ الخلابة، أو عشاق المغامرة والرياضات البحرية، أو الباحثين عن التجارب الثقافية والتاريخية، فضلًا عن الترفيه والتسوق، مع تسليط الضوء على الوجهات السياحية الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت من المقاصد الواعدة بفضل ما تشهده من تطور عمراني وسياحي يجعلها مؤهلة لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات.

وأكد أن الهيئة تسير وفق خطة طموحة لتوسيع قاعدة السائحين من السوق العربي، من خلال استخدام أدوات ترويجية ذكية، تضمن الوصول إلى الجمهور المستهدف وتعزيز معدلات الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائد من القطاع السياحي.

وفي السياق ذاته، أوضحت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، أن الحملة تتضمن خطة إعلامية متكاملة تشمل إعلانات فيديو عبر منصة YouTube، وحملات إعلانية عبر محرك البحث Google، ومحتوى ترويجي باللغتين العربية والإنجليزية، وإعلانات ذكية (OOH) في دور السينما والمراكز التجارية بالدول العربية، بالإضافة إلى موجات دعائية مكثفة خلال فترات الذروة مثل العطلات الرسمية والأعياد.

وأضافت أن الحملة تستهدف تحقيق أكثر من 500 ألف حجز سياحي، واستقطاب ما لا يقل عن مليون مسافر من السوق العربي إلى المقصد المصري، مع التركيز على تقديم محتوى يلبّي تطلعات السائح العربي في الجمع بين الثقافة والترفية والتجربة المتكاملة