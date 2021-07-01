 القوات العراقية تعتقل 4 متسللين سوريين غربي نينوي - بوابة الشروق
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القوات العراقية تعتقل 4 متسللين سوريين غربي نينوي

بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 3:57 م | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 3:57 م

اعتقلت القوات العراقية 4 متسللين سوريين من عائلة واحدة عبر الشريط الحدودي بين البلدين غربي محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن قوات استخبارية بوزارة الدفاع العراقية في قيادة عمليات غربي نينوى، تمكنت وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية من رصد تحرك مجموعة من الأشخاص في الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في محاولة لاجتياز الشريط الحدودي المشترك وتم اعتقالهم.

وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من عائلة واحدة ويحملون الجنسية السورية، وتم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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