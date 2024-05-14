كم دولة انضمت لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية؟

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، تقديم طلب رسمي للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ورفعت جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر الماضي، دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان فيدان، أعلن في مطلع الشهر الجاري، أن أنقرة قررت الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية، قائلا "سنكمل إجراءاتنا القانونية بعد أن اتخذ رئيسنا هذا القرار السياسي وتم إعلانه أمام العالم أجمع".

وأعرب فيدان عن تمنياته بأن تسير الدعوى في محكمة العدل الدولية باتجاهها الصحيح مع هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا.

• مصر تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

وأعلنت مصر، أمس الأول، اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة، في حين ثمّنت حركة حماس موقف القاهرة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أعلنت القاهرة التدخل رسميا لدعم الدعوى الجنوب أفريقية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي بسبب تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حسب وصف البيان.

وسبق أن قدمت مصر مرافعة أمام محكمة العدل، فبراير الماضي، بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، ضمن جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• انضمام ليبيا للدعوى ضد إسرائيل

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلنت الجمعة الماضية، أن ليبيا قدمت طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل جراء حربها على غزة.

وقالت المحكمة، في بيان عبر منصة "إكس": "ليبيا قدمت طلب بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

وأضافت أن ليبيا "تعتقد أن الأفعال من جانب إسرائيل تتسم بطابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بنية تدمير الفلسطينيين في غزة".

• كولومبيا ونيكاراجوا تشاركان في الدعوى ضد إسرائيل

وفي أبريل الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن كولومبيا طلبت التدخل كطرف فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بغزة.

إلى ذلك، طلبت نيكاراجوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وفقما أعلنت محكمة العدل الدولية، في فبراير الماضي.

وقال بيان صادر عن المحكمة إن نيكاراجوا ذكرت في طلبها للحصول على إذن بالتدخل أن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف".