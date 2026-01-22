الدنمارك: الولايات المتحدة الأمريكية لن تمتلك جرينلاند

• وفق وزير الخارجية لارس لوك راسموسن تعليقًا على إعلان ترامب التوصل إلى "إطار اتفاق" بشأن الجزيرة

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تمتلك جرينلاند وإن الجزيرة تمثل "خطًا أحمر" لبلاده.

جاء ذلك في تصريحات لهيئة البث الدنماركي، الأربعاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى "إطار اتفاق" بشأن الجزيرة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته.

وتجنب راسموسن التعليق على ما إذا كان قد تم وضع إطار اتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند، قائلاً: "لا ينبغي لنا أن نقف هنا على شاشة التلفاز لتقييم ذلك".

وأضاف: "لن تمتلك الولايات المتحدة جرينلاند. هذا خطنا الأحمر".

والأربعاء، قال ترامب بتدوينة عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه أجرى "اجتماعا مثمرا للغاية" مع روته على هامش منتدى دافوس العالمي الاقتصادي بسويسرا.

وأوضح أنه نتيجة هذا اللقاء، تم وضع "إطار لاتفاق مستقبلي يتعلق بجرينلاند وبالمنطقة القطبية الشمالية بأكملها".

ترامب أشار إلى أنه في هذا الإطار، علق الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل، والتي كانت تستهدف الدول الأوروبية المعنية بملف جرينلاند.

وكان ترامب دعا خلال منتدى دافوس، الدنمارك إلى إجراء مفاوضات عاجلة لمناقشة شراء الولايات المتحدة لجرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر أكبر جزيرة في العالم.

وادعى ترامب في مناسبات عدة أن بلاده "تحتاج إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي" وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

تجدر الإشارة إلى أن جرينلاند تتبع للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، وتقع في موقع مركزي بالقطب المتجمد الشمالي الذي يكتسب أهمية متزايدة بسبب ذوبان الجليد الناتج عن أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.​​​​​​​