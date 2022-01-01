كييف تنأى بنفسها عن تصريحات أدلى بها سفيرها في ألمانيا

نأت وزارة الخارجية الأوكرانية بنفسها عن تصريحات أدلى بها سفيرها في برلين، أندريه ميلنيك، بشأن الزعيم القومي الأوكراني السابق، ستيبان بانديرا (1909-1959).



وكتبت الوزارة ليلة الخميس/الجمعة على موقعها الرسمي على الإنترنت: "رأي السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، الذي عبر عنه في مقابلة مع صحفي ألماني، رأي شخصي ولا يعكس موقف وزارة الخارجية الأوكرانية".



وأصبح ميلنيك معروفا أيضا في ألمانيا بانتقاداته لسياسة الحكومة الألمانية تجاه أوكرانيا.



وشكرت وزارة الخارجية أيضا في البيان، الذي كُتب باللغة الإنجليزية، وارسو على "المساعدة غير المسبوقة" الحالية في الحرب ضد روسيا، وكتبت: "نحن مقتنعون بأن العلاقات بين أوكرانيا وبولندا في ذروتها حاليا".



وقوبلت تصريحات ميلينك في بولندا بالنقد. ودافع السفير في مقابلة مع الصحفي الألماني تيلو يونج عن بانديرا، وقال: "لم يكن بانديرا قاتلا جماعيا لليهود والبولنديين"، مضيفا أنه لا يوجد دليل على ارتكابه مثل هذه الجرائم.



وكان بانديرا زعيما أيديولوجيا للجناح الراديكالي لمنظمة القوميين الأوكرانيين (أو.يو.إن). وكان الأنصار القوميون من غرب أوكرانيا مسؤولين عن عمليات طرد ذات دوافع عرقية عام 1943، والتي قُتل خلالها عشرات الآلاف من المدنيين البولنديين. وفر بانديرا إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قُتل عام 1959 على يد عميل في المخابرات السوفيتية (كيه.جي.بي).