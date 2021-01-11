ذبح 946 أضحية بالمجان في مجازر الغربية خلال أيام العيد

استقبلت مجازر محافظة الغربية، 946 أضحية متنوعة بين أبقار وجاموس وضأن وماعز وجمال، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب بيان للمحافظة اليوم.



وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك واستقبال المجازر للأضاحي، منوها بأن خدمات الذبح قُدمت بالمجان خلال فترة العيد لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أمانا على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية.



ومن جانبه أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم توقيع الكشف على الحيوانات وفحص كل المذبوحات بالمجان خلال هذه الفترة.